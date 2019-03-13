Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Maldivler tatilinin başladığının müjdesini verdi.

Yaşadığı evin eski eşi Acun Ilıcalı tarafından satışa çıkarılmasının ardından geride bıraktığımız gün giysi ve ayakkabı dolabından ayarlamalar yapan Şeyma Subaşı, bu işlerini halleder halletmez soluğu Maldivler’de aldı. Yeni taşınacağı evi için çok fazla eşyası olduğunu düşünen ve bazı giysi ve ayakkabılarını satışa çıkarabileceğini söyleyen Subaşı bu işleri bir süre için erteleyerek soluğu dünyanın tatil merkezlerinden biri olan Maldivler’de aldı.

Sosyal medya hesabından yeni yolculuğuyla ilgili detaylar paylaşan Şeyma, keyfinin yerinde olduğunu kumsalın üzerinde verdiği pozla ilan etti. Fotoğraf çekimi sırasında elinin görünmemesi üzerinden bir espri yapan Subaşı şu notu düştü: “Bazen gözlerimi kapattığımda göremiyorum… Elim nereye gitti?”