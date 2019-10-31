Bebekleri ameliyata alındı!

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin oğulları Efehan ameliyata alındı!

Oyuncu çift Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin 5 aylık bebekleri Efehan vücudunda bulunan kist nedeniyle ameliyata alındı.

Oyuncu çift Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin 5 aylık bebekleri Efehan, kafasında bulunan kist nedeniyle ameliyata alındı.

SÜREKLİ AĞLIYOR

Kanal D’de yayınlanan magazin programının haberine göre, gergin bir şekilde bebeklerinin ameliyattan çıkmasını bekleyen çiftten Almeda Abazi’nin sürekli ağladığı Sayışman’ın ise çok gergin olduğu belirtildi.