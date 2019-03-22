Berkay ve Özlem Şahin’in doğacak olan bebeklerinin ismi belli oldu

Akmerkez' de alışveriş yaparken objektiflere takılan şarkıcı Berkay çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İkinci çocukları Zeynep’i kucaklarına almaya hazırlanan şarkıcı Berkay “Babasının süslüsü bir tanesi geliyor. Zeynep ismi ailemizde yoktu Özlem’de ben de bu ismi çok seviyoruz Allah sağlıcakla kucağımıza almayı nasip etsin” dedi. Berkay'ın telefonu elinden hiç düşürmemesi dikkatlerden kaçmadı.

ÖZLEM NE İSTERSE YAPARIM!

Son dönemlerde oldukça trend olan baby shower kızı Zeynep için yapıp yapmayacağı sorulan şarkıcı “Ben o konulardan hiç anlamam genelde Özlem ilgilenir o ne derse odur benim için. Ama herkes yapabilir gayet normal saygı duyarım ben mevlit okutmuştum Arya’ya ama Özlem ne isterse yaparım “dedi.