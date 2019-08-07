Beren Saat'ten ilginç paylaşım

Oyuncu Beren Saat, Atiye dizisinin setinden ilginç bir paylaşım yaptı.

Beren Saat, yeni dizisi Atiye'nin setinden paylaşım yaptı. İki arkadaşının gözlerine bant taktığı fotoğrafta, Beren Saat, İngilizce olarak 'iş' yazdı.

Beren Saat'in başrolünde olduğu Netflix yapımı Atiye dizisinin konusu şöyle;

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.

Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır..