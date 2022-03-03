Bergen filminin galasına damga vuran Farah Zeynep Abdullah'ın kıyafeti hiç beğenilmedi

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı Bergen filminin galası dün akşam Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Galada yaptığı konuşmada "Filmin en sevdiğim yönü de Bergen'in hayatındaki o adamın adı yok" diyen Abdullah'ın tercih ettiği kıyafet ise hiç beğenilmedi.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın paylaştığı Bergen filmi, 4 Mart'ta vizyona giriyor.Bergen filminin galası dün akşam Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

"BU FİLMDE ADAMIN ADI YOK"

Sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin konuk olduğu galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, "Ben çok heyecanlıyım, dört gözle bekliyorum. Bizler bu filimi canla başla yaptık. Filimi izleyenlerin neler düşüneceğini çok merak ediyorum. İlk başta duyunca Bergen'in hayatı, bizim tanıdığımız acıların kadını, arabeskin kraliçesi sadece o kalıpların olmadığını göstermek istedik. Bu filim farklı şekilde çekilebilirdi. Biz genç bir kadının hayat yolculuğunu anlatmak istedik. Bir kadının var oluşunu anlatıyoruz. Bergen kısacık hayatına çok şey sığdırmış. Filmin en sevdiğim yönü adamın adı yok. O adam aramızda. O bir canavar. Tatlı bir şekilde Bergen'in hayatına girip, tatlı davranarak, herkesi kandırabilecek, hepimizin tanıdığı adamlardan biri" dedi.

BEŞİKÇİOĞLU: BİZ NE SEVMESİNİ NE DE AŞIK OLMASINI ADAM GİBİ YAPIYORUZ

Erdal Beşikcioğlu da, "Kadının var oluş hikayesini göreceğiz biz bu filimde. Benim için değerliydi. Ferah'la beraber Bergen gibi bir karakterin hayata dönmesi, tekrar onu anlamak, yaptığı eserleri tekrar izleyici ve dinleyici ile buluşturmak çok önemliydi. Bergen kendi içinde bir akademisyen, arabeskle klasik müziği birbirine harmanlayan kişidir. Ferah filmde bunu çok güzel yansıttı. Geçmişte keyif alacağım işlerden biri oldu. Biz ne sevmesini ne de aşık olmasını adam gibi yapıyoruz. Aşık olmak eğitime tabi tutulması gerekiyor. Sevginin de bir eğitimi olması gerekiyor" diye konuştu.

FARAH'IN KIYAFETİ HİÇ BEĞENİLMEDİ

Haftalardır beklediği galaya su yeşili renginde bir takımla katılan Farah Zeynep Abdullah, kıyafetinden dolayı hiç beğenilmedi. Kısa saçlarını da farklı bir tarz ile ördüren Abdullah için "Bu kombin çok kötü" yorumu yapıldı.

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın kıyafeti için yapılan bazı yorumlar...

DHA