Beşiktaşlı futbolcunun mutlu günü

Geçen yıl mimar Buket Töre ile evlenen Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ilk kez babalık heyecanı yaşadı.

Kariyerine Başiktaş’ta devam eden Gökhan Töre ile eşi Buket Töre, ilk kez anne-baba oldu.

Futbolcu Gökhan Töre’nin eşi Buket Töre, özel bir hastanede bir kız bebek dünyaya getirdi.

Çift, dünyaya gelen bebeklerine ‘Adel’ adını verdi.

Beşiktaş Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Gökhan Töre ile Buket Töre’yi tebrik eder, Adel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz” denildi.

İki yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç’ten Haziran 2019’da boşanan Töre, bir süre sonra Buket Büyükdere’yle aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, 10 ay önce nikâh masasına oturmuştu.

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