Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

Gary Medel Beşiktaş'a veda etti!

Beşiktaş'tan, Bologna'ya transfer olması beklenen Gary Medel, bu sabah takım arkadaşlarına veda etti.

Beşiktaş'ta Gary Medel dönemi, resmi olmasa da pratikte bugün son buldu.

Şilili futbolcu, görüşme halinde olduğu İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olmadan önce, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı. Olumlu bir havada geçen vedalaşmanın ardından, basın mensuplarına hatıra fotoğrafı için topluca poz verildi.