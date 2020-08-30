Bikinili pozlarına yenisi ekledi!

Pop müziğin başarılı isimlerinden Simge Sağın tatiline tam gaz devam ediyor. Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Sağın son olarak tatil fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.

Güzel şarkısı Simge Sağın tatiline devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden tatilde geçirdiği anları takipçileri ile paylaşan Sağın bikinili pozlarına bir yenisini daha ekledi.

39 yaşındaki Sağın Instagram hesabından yayınladığı bikinili pozlarına, "Efsane bir akşamüstüydü" mesajını yazarken, takipçilerinden 50 binin üzerinde beğeni aldı.

Kaynak: Acunn.com