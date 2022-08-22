Bilim insanlarından yapay embriyo adımı

Bir biyoteknoloji şirketi, organ naklinde kullanabilmek için yapay embriyolar yaratmak istiyor. İsrail merkezli bir biyoteknoloji şirketi, kök hücrelerden başarılı bir şekilde yapay bir fare embriyosu yaratan yakın tarihli bir deneyi kopyalamak için çalışmalara başladı.

1 Ağustos’ta Cell dergisinde yayınlanan bir makaleye göre; Weizmann’ın Moleküler Genetik Departmanı sperm, yumurta veya rahim kullanmadan bir kavanozda sentetik fare embriyoları ürettiler.

Deneyi yöneten Jacob Hanna, Guardian’a verdiği demeçte, kopya embriyoların tam olarak farelere dönüşemediğini söyledi. Ancak bilim insanları; atan bir kalbe, kan dolaşımına, bir beynin başlangıcına, bir nöral tüpe ve bir bağırsak yoluna sahip sentetik embriyolar gözlemlediler.

Hanna, fare deneyinin başarısından sonra, insan hücreleriyle yeniden çalışmaya başladığını söyledi. Hanna yaptığı açıklamada, “Embriyo en iyi organ yapma makinesi ve en iyi 3D biyoyazıcıdır. Biz de ne yaptığını taklit etmeye çalıştık” dedi.

Hanna tarafından kurulan İsrail merkezli şirket olan Renewal Bio, bu bilimi kısırlığı, genetik hastalıkları ve yaşlılıkla ilgili sorunları çözebilecek organ doku nakli için kullanmak istiyor.

Renewal Bio’nun CEO’su Omri Amirav-Drory, şirketin potansiyel teknolojiyle fazla vaatte bulunmak veya insanları korkutmak istemediğini, ancak Hanna’nın deneyinin harika olduğunu söyledi.

Çalışma şimdiden heyecan yaratsa da diğer bilim insanları sentetik embriyo için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.

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