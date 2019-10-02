Bir Aile Hikayesi dizisinden hayranlarını üzecek haber!

Amerikan dizisi This İs Us'tan uyarlama olan Bir Aile Hikayesi final yapma kararı aldı. Hayranlarını üzen karar sonrasında Bir Aile Hikayesi, 20. bölümde yapacağı final ile ekranlara veda edecek.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Songül Öden, Celil Nalçakan ve Olgun Toker’in yer aldığı Bir Aile Hikayesi 20. final bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Henüz yayından kaldırılma nedeni hakkında bir açıklama yapılmayan Bir Aile Hikayesi’nin düşük reytingler nedeniyle ilerleyen haftalarda ekranlara gelmeyeceği düşünülüyor.

BİR AİLE HİKAYESİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Aile Hikâyesi, 20. bölümde final yapacak. Dizi, geçen cumartesi yayınlanan 15. bölümüyle reyting sıralamasında totalde 4. olmuştu.

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Reyhan musiki gecesinde sahneye çıkacağı için çok heyecanlıdır. Ancak Cem Reyhan’ın o gece birlikte şarkı söyleyeceği kişiden rahatsız olur. Engin Reyhan’ın eski okul arkadaşıdır. Reyhan’ın Engin’le ilgili Cem’den gizlediği bir bilgi aralarının açılmasına sebep olur. Öte yandan Berk’in Nil’e verdiği bir hediye başlarına iş açar.

Ufuk, Nil’e sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamaktadır. Beste ve Berk’i de davet eder. Beste engel olmaya çalışsa da Berk o partiye gidip Nil’e geçmişlerini hatırlatmak ister. Ancak partide alacağı bir haberle sarsılacaktır.

Erdem’in Beste’nin olduğu kampa habersizce gelişi ortalığı karıştırır. Erdem ile Tayfun kavga eder, Beste’nin kamp macerası tatsız biter.

Mahur babasını mutlu etmek için büyük bir adım atar ve Müjde’ye danışmadan tekne satın alır. Bu durum Müjde ile arasını açar. Mahur durumu toparlamak için geri adım atmak istediğinde hiç umulmadık bir durumla karşı karşıya kalır.