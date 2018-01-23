Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş, atletli fotoğrafıyla dalga geçen Deniz Akkaya'ya çok kızdı.

Geçen ay kocası Ali Uğur Akbaş'ın doğum gününü hazırladığı sürpriz bir kahvaltıyla kutlayan Yeliz Yeşilmen, eşine kahvaltıyı yatakta sunarak beş yıldızlı otellerdeki sunumların bir benzerini gerçekleştirmişti.

Kocasına yataklarında yaptığı bu sürprizle yetinmeyen Yeliz Yeşilmen o anların fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar aşkım. Bugün doğum günü" notuyla paylaşmayı da ihmal etmemişti.

''KAHVALTIDAN ÖNCE BİRAZ SEVİŞELİM Mİ?''

Asıl bomba paylaşım eski manken Deniz Akkaya'dan geldi. Deniz Akkaya, Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı kahvaltı fotoğrafını kendi Instagram hesabının hikaye bölümünde yayınlamış, "Günaydın sevgilim ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi?" şeklinde şok bir yorumda bulunmuştu.