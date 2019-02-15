Birbirlerine girdiler!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor' yarışmasında geçtiğimiz sezon birlikte mücadele eden eski milli atletler Nagihan Karadere ile Sema Aydemir arasında canlı yayında tartışma yaşandı.

TV8'de yayınlanan 'Survivor Ekstra' programında sunuculuk yapan Furkan Dede, AllStar' takımında Nagihan Karadere'nin Adem Kılıçcı'ya ettiği sitemi hatırlatınca eski defterler açıldı.

Nagihan, "Hızlı bir yarışmacısın ama bal yapmayan bir yarışmacısın" dedi. Sema ise "Ben senin gibi son bir ay puan yapmadım" karşılığını verdi.

Sema'ya sert tepki gösteren Nagihan, "Adada kızlar bir araya gelip beni dışladınız. Yarışmada 'Günaydın', 'Nasılsın' dedim, cevap vermedi. Saçımı ördü, ada konseyinde bile söyledi" ifadelerini kullandı. Sema da "Takım arkadaşlarının günahına giriyorsun. Güç oyununda benimle dalga geçtin. 'Direnme, kendini suya at' dedin" şeklinde konuştu.