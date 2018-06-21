Bodrum erkek olsa aşık olurdum

Bulgar şarkıcı Djena, ‘Azka Yaz Konserleri’ kapsamında önceki gün Bodrum Azka Otel’de sahne aldı.

Bulgar şarkıcı Djena, ‘Azka Yaz Konserleri’ kapsamında önceki gün Bodrum Azka Otel’de sahne aldı. Sahne öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Djena “Bodrum’un ayrı bir atmosferi var. Gün boyunca tarihi yerleri gezdim. Burası büyüleyici bir yer. Eğer Bodrum bir erkek olsaydı bugün ona körkütük aşık olurdum” dedi.