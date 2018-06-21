Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Bodrum erkek olsa aşık olurdum
Bodrum erkek olsa aşık olurdum

Bodrum erkek olsa aşık olurdum

Bodrum erkek olsa aşık olurdum

A+A-

Bulgar şarkıcı Djena, ‘Azka Yaz Konserleri’ kapsamında önceki gün Bodrum Azka Otel’de sahne aldı.

Bulgar şarkıcı Djena, ‘Azka Yaz Konserleri’ kapsamında önceki gün Bodrum Azka Otel’de sahne aldı. Sahne öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Djena “Bodrum’un ayrı bir atmosferi var. Gün boyunca tarihi yerleri gezdim. Burası büyüleyici bir yer. Eğer Bodrum bir erkek olsaydı bugün ona körkütük aşık olurdum” dedi. 

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.