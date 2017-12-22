Bomba gelişme!
Kıvılcım Ural'a 6 ay uzaklaştırma...
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Eski manken Seçkin Piriler, sosyal medya hesabından kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu iddia ettiği Kıvılcım Ural hakkında 6 ay koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı.
Seçkin Piriler-Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze üçgeninde yaşananlara her gün flaş bir gelişme ekleniyor.
Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kıvılcım Ural, aşk yaşadığı Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler ve çocuklarına 6 ay yaklaşamayacak, hakaret, küçük düşürücü sözde bulunamayacak.
Etiketler : Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural, uzaklaştırma
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