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Bomba gelişme!

Bomba gelişme!

Kıvılcım Ural'a 6 ay uzaklaştırma...

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Eski manken Seçkin Piriler, sosyal medya hesabından kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu iddia ettiği Kıvılcım Ural hakkında 6 ay koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı.

Seçkin Piriler-Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze üçgeninde yaşananlara her gün flaş bir gelişme ekleniyor.
 
Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kıvılcım Ural, aşk yaşadığı Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler ve çocuklarına 6 ay yaklaşamayacak, hakaret, küçük düşürücü sözde bulunamayacak.

 

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