Bomba iddia!
Süper Lig devi...
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Franck Ribery için Galatasaray iddiası!
Daha önce Galatasaray'da forma giyen ve bu sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağı açıklanan Ribery için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Alman devi ile sezon sonu yollarını ayıracak olan Franck Ribery’nin Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giyeceği iddia edildi.
Bavyera ekibinin başkanı Uli Hoeness'in; “Kararımız kesin. Bu sezon Ribery'nin son senesi olacak” demesi üzerine başta Alman ve Fransa basını olmak üzere Avrupa’da birçok basın kuruluşu 2005’te 6 ay Galatasaray forması giyen yıldız oyuncunun tekrar Sarı-Kırmızılı takıma döneceğini yazdı.
35 yaşındaki yıldız bu sezon Bayern Münih formasıyla 27 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
Etiketler : Franck Ribery, Galatasaray, iddia
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