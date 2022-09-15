Bomba iddialar! "Cinsel olarak..."

4 aydır evli olan Hadise evi terk etti ve Mehmet Dinçerler'den boşanacağını duyurdu. Mehmet Dinçerler’in sanat hayatını kısıtlayıcı tavırlar sergilediği, bunun psikolojik baskı boyutuna ulaştığı iddiaları yer alırken Arto ve Seren Serengil de Hadise'nin kocası Dinçerler hakkında ilginç bir yorumda bulundu.

Hadise evliliğinde gördüğü baskı sebebiyle Mehmet Dinçerler ile ayrılık kararı aldı. Mehmet Dinçerler boşanmak için Hadise'ye hediye ettiği 3 milyonluk yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları geri istedi.

Boşanma dilekçesinde Mehmet Dinçerler’in Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tavırlar sergilediği, bunun psikolojik baskı boyutuna ulaştığı bilgisi de iddialara göre yer aldı.

Hadise boşanacağı haberini duyurduktan sonra Arto ve Seren Serengil canlı yayında Dinçerler hakkında konuştu.

"MEHMET'İN DEĞİŞİK FANTEZİLERİ..."

Serengil açıklamasında "Çok çirkin şeyler geliyor. Bunun nasıl söylerim size bilmiyorum o kadar acayip bir şeyler geliyor ki bunu televizyonda söyleyebilmem mümkün değil, Mehmet ile ilgili. Mehmet'in farklı farklı şeyler eee..." derken Arto devreye girerek "Değişik fantezileri mi var diyorlar?" dedi.

Serengil ise "Öyle söylüyorlar evet, bu bir iddia tabi" dedi.

Seren Serengil konuşmasında "Mehmet'in değişik değişik fantezileri varmış cinsel olarak. Bunlar iddia tabii ki" dedi.

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