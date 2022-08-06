Boran Kuzum LGBT partisine mi katıldı? Erkeklerle çektirdiği fotoğraflar bomba

Vatanım Sensin, Şahin Tepesi, Hakan Muhafız, Saygı ve Aşkın Kıyameti gibi iddialı projelerde rol alan Boran Kuzum'un Los Angelas'ta düzenlenen LGBT partisine katıldığı ileri sürüldü.

Başarılı oyunculuk performanslarıyla sıkça adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Boran Kuzum'un erkeklerle çektirdiği fotoğraflarda kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Fotoğraflarda Kuzum'un siyahi bir erkeğin omzunda olduğu ve karşısındaki erkekle deve güreşi yaptığı görülüyor. 29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından partiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

BORAN KUZUM KİMDİR?

Boran Kuzum, 1 Ekim 1992'de Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'ndan mezun olan Boran Kuzum televizyonda ilk kez 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle yer aldı. 2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle yer alan Boran Kuzum bu dizide Beren Saat, Ekin Koç ve Aslıhan Gürbüz gibi oyuncularla birlikte rol aldı ve ilk kez geniş kitlelerce tanındı. Esas çıkışını Taylan Biraderler'in yönetmenliğinde çekilen, Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı Vatanım Sensin isimli dizide oynadığı Leonidas Papadopoulos karakteri ile yaptı.

İşte Boran Kuzum'un çok konuşulacak görüntüleri...

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