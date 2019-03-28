"Boşandığım dakika eski eşimle yatarsan..."

Banu Parlak sosyal medyadan ateş püskürdü

Kamera karşısında eşlik ettiği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan Banu Parlak, bir takipçisine fena patladı.

Otomobilinin içinde şarkı söylediği videoları sosyal medyaya yükleyerek fenomen olan daha sonra Narin Yarim ismiyle çıkardığı single parça ile gündeme gelen Banu Parlak, sosyal medyada bir takipçisine fena patladı.

'BOŞANDIĞIM DAKİKA ESKİ KOCAMLA YATARSAN...'

Instagram'ın hikaye bölümünden 'Bana abla deyip, hala beni takip edip, boşandığım dakika eski kocamla yatarsan engellerler adamı! İğrençsiniz, benden uzak durun yeter artık sustukça yeter! Hukuki yollara başvuracağım artık' dedi.

Banu Parlak, eşi Okan Öztürk ile ihanet yüzünden hamileliğin ilk aylarında yollarını ayırmıştı.