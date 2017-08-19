'Boşanıyorlar mı?' sorusuna cevap verdi!

Bodrum Yalıkavak'daki bir beach kulüpte sahne alan Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile boşanacakları iddialarına cevap verdi. Borçları nedeniyle geçen hafta evine haciz gelen ve zor günler geçiren Akalın, “Yorgunluk yok. Bu gün iyiyim. Çok arayan soran oldu, bütün Türkiye aradı desem abartmış olmam. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. ‘O da bir patlamaydı geçti ve bitti’ diyerekten kendime telkin etmeye çalışıyorum. Mevzu çok tatsız ve sevimsiz olduğu için sanırım gücüme gitti çünkü çok çalışan bir insanım. Geçti gitti diyelim. Çok sevenim varmış, çok dostumuz varmış. Bir de yıllarca boşa yapılan dostluklar varmış. Çok eski küstüğüm arkadaşlarım vardı onlarla barıştım. Fatih Terim'den Murat Boz'a Kenan Doğulu'ya herkes o kadar güzel şeyler söylediler ki, onlar beni ayağa kaldırdı. Aslında kalkmayacak bir şey yoktu ama insan yine de bir telefon, mesaj istiyor böyle günlerde.” dedi.

CANLI YAYINDA PATLADIM

Haciz olayı sonrasında bağlandığı canlı yayında oldukça zor anlar yaşayan Demet Akalın, “Ben canlı yayında olan hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Sonradan kendimi izleyince şaşırdım. Nispetizm diye bir kelime geçince sigortalarım attı ama benim magazinle aram hep iyidir. Düşe kalka beraber yürüdük ama o gün duygusal bir patlamaydı. Geldi geçti” şeklinde konuştu.

BOŞANMA İDDİALARINA YANIT…

Bu olayla sonrasında eşi Okan Kurt ile boşanacaklarına dair haberler çıkan Demet Akalın, “Yok böyle bir şey. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Adam şimdi İstanbul'dan havaalanına indi yine adamı göremedim. Ben konsere geldim” ifade etti.