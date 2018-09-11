Boşanma kararı sonrası Demet Akalın'dan ilk hamle
Boşanma kararı sonrası Demet Akalın'dan ilk hamle
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Haciz haberleri nedeniyle zor günler geçiren Demet Akalın ve Okan Kurt çifti ayrılık kararı aldı. Çiftin ayrılacağı magazin gündemine bomba gibi düşerken Demet Akalın’ın sosyal medya hesaplarında yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı.
Demet Akalın ile Okan Kurt, 23 Nisan 2012'de nikah masasına oturmuş çiftin bu evlilikten Hira isminde bir de kızları dünyaya gelmişti.
Geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt'un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı.
Borçların ödenmemesi üzerine dün çiftin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı.
Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Aralarında televizyon, bilgisayar, klima ve tabloların olduğu eşyalar, kamyona yüklenerek götürüldü.
Daha önce 'evliliğimizde kriz yaşadık ama çok şükür atlattık' diyen Demet Akalın, son yaşanan gelişmenin ardından Okan Kurt'tan boşanma kararı aldı.
Çiftin davası bugün Beykoz Adliyesi'nde görülecek...
DEMET AKALIN BÜTÜN FOTOĞRAFLARI SİLDİ
Ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düşerken Demet Akalın’ın sosyal medya hesaplarında yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü şarkıcı, ilk iş olarak Instagram hesabında eşi Okan Kurt ile çekildiği bütün fotoğrafları sildi. Bununla yetinmeyen Akalın ‘Demet Akalın Kurt’ olan twitter adresini de ‘Demet Akalın’ olarak güncelledi.
Etiketler : Demet Akalın
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