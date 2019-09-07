Sinan Akçıl ile bugün boşanması beklenen Burcu Kıratlı, "Boşanma kararının ardından parti yaptı" iddialarını yalanladı.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl bundan 9 ay önce dünyaevine girmişti. Çift, birlikteliğini sürdüremedi ve boşanma kararı aldı. Kıratlı ve Akçıl, bugün hakim karşısına çıkacak. Davadan önce Kıratlı’nın Ortaköy’deki evinde parti verdiği ve şampanya patlattığı iddia edilmişti.

Kıratlı, iddiaları yalanladı ve “Boşanma Partisi” söylemesi bile çirkin. Böyle bir şeyin olmuş olması söz konusu bile olamaz. Bu hassas dönemde bu tarz çirkin ve yalan haber yapmayın. Biraz saygı” dedi.