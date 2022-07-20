Brad Pitt film galasına etek giyip gitti

Brad Pitt son dönemde genellikle eski eşi Angelina Jolie ile sürdürdüğü hukuksal savaşla gündeme geliyor. Buna ek olarak "yüz körlüğü hastalığı" ve bir dönem anlatılan efsanelere inanıp Fransa'daki şatosunda aylarca define araması da manşetlere çıkmıştı. Fakat 58 yaşındaki Pitt bu kez bambaşka bir nedenle gündeme oturdu.

FİLM GALASI İÇİN ALMANYA'DA

Brad Pitt, son birkaç gündür, önemli rollerinden birini üstlendiği Bullet Trainadlı filmin tanıtımı ve galası için Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunuyor.

GALA KIYAFETİ

Aktör dün gece de filmin galası için kırmızı halıya çıktı. Fakat bu kez büyük bir farkla: Genellikle Film galalarında takım elbise ya da smokin giyip ona uygun şekilde kravat ya da papyon takan Pitt bu kez etek giydi!

KAHVERENGİ VE PEMBE UYUMU

Yönetmenliğini David Leitch'in üstlendiği Bullet Train'in galasında Pitt'in kırmızı halıya çıkmasını bekleyen hayranları ve basın aktörün görünmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Pitt, kırmızı halıya çıkarken kahverengi bir etek, aynı renk bir ceket giymişti. İçinde de açık pembe bir gömlek vardı. Pitt, aksesuar olarak güneş gözlüğü ve bir kolye kullandı. Görünümünü de siyah botlarıyla tamamladı. Oyuncu, sık sık taktığı yüzüğünü de eksik etmedi.

Hürriyet