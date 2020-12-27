Brad Pitt mi, Onur Ünlü mü?

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü’nün birlikteliği üçüncü yılına giriyor.

Şu sıralar ‘Alev Alev’de rol alan Hazar Ergüçlü ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Ergüçlü, “Brad Pitt mi, Onur Ünlü’yle mi paraşütten atlamak isterdin?” sorusuna “Ay iğrençsiniz, kalkıp gidiyorum. Onur’cuğum tabii ki” yanıtını verdi.

Ergüçlü, “Onur tanıştığımız ilk günden itibaren hayatıma çok değerli şeyler kattı. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Bir o kadar da eğleniyoruz. Onur benim süper kahramanım” dedi.

sözcü.com.tr