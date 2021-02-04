Brad Pitt’in annesinden ‘Onunla yeniden evlen’ isteği

Brad Pitt'in annesi Jane Pitt'in, oğlunun 2005'te ayrıldığı Jennifer Aniston ile yeniden evlenmesini istediği iddia edildi.

Boşanmalarından sonra ilk kez 2020 SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin sahne arkasında birlikte görüntülenen dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt ve Jennifer Aniston hakkındaki aşk iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

ABD basınına göre, Brad Pitt’in annesi Jane Pitt, oğlunun Jennifer Aniston ile yeniden evlenmesini istiyor. Aniston’u sevdiği ikinci gelini Angelina Jolie’den ise nefret ettiği iddia edilen Jane Pitt’in oğlunu ilk eşi ile yeniden barıştırmaya çalıştığı konuşuluyor.

EVLİLİKLERİ BEŞ YIL SÜRDÜ

Brad Pitt ile Jennifer Aniston 1998 yılında birlikte olmaya başlamış, 2000 yılında da Malibu’da gizli bir törenle evlenmişti. Çiftin 2005’teki boşanmasının ardından Pitt, ‘Mr. and Mrs. Smith’ filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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