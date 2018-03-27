BU UYGULAMAYI SAKIN İNDİRMEYİN!

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen ve sadece birkaç saat içerisinde milyonlarca kez indirilen GetContact uygulaması büyük bir riski de beraberinde getiriyor.

Akıllı cep telefonlarında kullanılan GetContact, aslında bir rehber asistanı gibi gözüküyor. Bilinmeyen aramaları tanımlama ve spam çağrıları engelleme gibi özelliklere sahiptir. Uygulama mağazalardan indirildikten sonra telefon numarası girilerek üyelik işlemleri tamamlanıyor. Uygulama sayfasından sorgulama bölümünden veri tabanından bulunan numaraları sorgulayabilirsiniz. Ancak bu tip uygulamaların büyük tehlikelere yol açtığı da biliniyor.

"Kim beni nasıl kaydetmiş?" diye soranlardansanız, GetContact uygulaması bu hizmeti sunuyor. Uygulamayı indiren kullanıcılar, telefon numarasıyla veya Facebook hesabıyla sisteme giriş yapabiliyor.

Getcontact kullanıcıları diğer kullanıcıların bilgilerini görebilmek için uygulama üzerinden izin istedikten sonra bilgilere erişebiliyor. İzin verilmediği takdirde diğer kullanıcılar bilgilere erişemiyor. Rehber kopyalama sistemiyle, indirilen cihazdaki rehbere ve numaranıza ulaşan sistem bunları uygulamayı kullanan diğer kişilerle paylaşıyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan arama ekranına numaranızı yazmak ve ardından Sorgula butonuna basmak yeterli oluyor. Sistem, havuzundaki numara ve isimler arasında yazdığınız numarayı araştırıyor ve bu numara ile eşleşen tüm kayıtları ekrana sunuyor.

GETCONTACT'TAN NUMARA NASIL SİLİNİR?

Ücretsiz bir uygulama olan GetContact ve benzeri diğer uygulamaların en büyük gelir yöntemleri arasında ise zaten toplanan bu veriler yer alıyor. Oldukça kolay olan GetContact numara silme işlemi için sisteme eklenen Unlist özelliğini kullanıyoruz. Bunun için ilk olarak uygulama içerisinden hesabınızı silmeniz gerekiyor.

1. Adım: Uygulama içerisinde yer alan ayarlar sekmesine girim.

2. Adım: GetContact Hakkında sekmesine giriş yapın.

3. Adım: Hesap Ayarları sekmesine giriş yapın.

4. Adım: Hesabı sil seçeneğini seçin.

Bu işlemlerin ardından GetContact hesabınızı silmiş oluyorsunuz. Ancak numaranız hala sistemde yer almaya devam ediyor. Numaranızı GetContact rehberden silme içinse Unlist özelliğini kullanıyoruz.

1. Adım: GetContact Unlist sayfasını aşağıdaki linke tıklayarak açın.

GETCONTACT NUMARA SİLME

2. Adım: Açılan sayfada ilgili boşluğa numaranızı yazın.

3. Adım: Unlist butonuna basarak işlemi tamamlayın.

YASAKLANMIŞTI

Kişiler Verileri Koruma Kurulu, geçtiğimiz yılın sonunda bu uygulamaları yasaklayan bir karara imza atmıştı. 27 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan kanun, kişilerin açık rızalarını almaksızın isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren servislere yasak getirmişti.