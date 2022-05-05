Bugüne kadar hiç görülmemişti!
Hülya Avşar'ın bugüne kadar hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı,sosyal medya çalkalandı
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Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın bugüne kadar hiç görülmemiş çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. 59 yaşındaki Avşar'ın ilkokul yıllarında çekilen bu fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
İddialı çıkışları, sahne kıyafetleri ve özel yaşantısıyla gündemden düşmeyen sanatçı Hülya Avşar, 'Sen Aşk Mısın?' adlı şarkısıyla müzik piyasasına geri dönmüştü.
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU
Snob Magazin'in haberine göre; Yıllar sonra müzikseverlerle buluşan Avşar'ın, çok konuşulacak çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Ünlü sanatçının ilkokul yıllarında çekilen bu fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
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