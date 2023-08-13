Bülent Ersoy sahneye çıktığında seyirci şok oldu

Bülent Ersoy önceki akşam Çanakkale'de bir otelde sahneye çıktığında seyirci şok oldu.

Bülent Ersoy, Çanakkale’de bir otelde ilginç bir imajla sahneye çıktı.

Tepeden tırnağa pembeye bürünen Ersoy, Amerikalı şarkıcı Nicki Minaj’ın Barbie imajını alıp kendine uygulamıştı.

Nicki Minaj

Pembe peruğu ve özel tasarım elbisesiyle bambaşka bir görüntüye bürünen Bülent Ersoy için sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

Margot Robbie ve Ryan Gosling’in başrol oynadığı sinema filmiyle başlayan ‘Barbie’ akımı tüm dünyayı etkisi altına aldı. Kıyafetlerden sahnelere her yer pembelere büründü.

Bülent Ersoy geçen günlerde de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ‘Barbie’ akımını kendisinin başlattığını söyleyerek “Her zamanki gibi modanın önünde ve modanın öncüsüyüm. 2021 ve ‘Barbie’ akımını ilk uygulayan bendenizim” demişti.

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