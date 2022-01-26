Büyük aşk bitti! Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı...

Bir dönem 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sette başlayan arkadaşlığı zamanla aşka dönmüştü. Ünlü çiftten kötü haber geldi, büyük aşk bitti!

Hande Erçel, geçen hafta ablası Gamze Erçel’in doğum gününü kutlamak için Sapanca’ya gitmişti. Kerem Bürsin’in kutlamaya katılmaması dikkat çekmişti.

Posta'da yer alan habere göre; Çiftin bir hafta önce yollarını ayırdığı öğrenildi. Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu.

2. KRİZ PATLAK VERDİ

Öte yandan; Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında 2. kriz patlak verdi. Aynı menajerlik şirketiyle çalışan ikiliden Demet Özdemir'in bütün işlerin önce Hande Erçel'e gitmesinden dolayı kıskançlık yaşadığı iddia edilmişti.

Demet Özdemir'in Hande Erçel'i sosyal medyadan takipten çıkması "kıskanıyor" iddialarını güçlendirmişti. Önceki gün ise yeni bir iddia gündeme geldi.

Ancak Hande Erçel’in arkadaşlarına “Tamamen bitti, artık dönüş yok” dediği söyleniyor.

Konuşulanlara göre Demet Özdemir ve Kerem Bürsin, dijital platformda yayınlanacak bir dizide başrolü paylaşacak.

Özdemir'le aynı projede olacağını gazetelerden öğrenen Hande Erçel'in ise sinirlendiği öne sürüldü.

Güzel oyuncunun, evine gelen sevgilisi Kerem Bürsin'i "Benim niye haberim yok. Bunu gazetelerden mi öğrenecektim" diyerek kapıdan geri çevirdiği de öğrenildi.

"Benim de haberim yoktu. yeni öğrendim" cevabı veren Bürsin'in, Hande Erçel'le araları açıldı.

Hürriyet