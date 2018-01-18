Canlı yayına pijama ile çıktı!

Seda Sayan'ın programına konuk olan 39 yaşındaki Ebru Yaşar pijama trendine uydu. Ebru Yaşar, giydiği pijama tarzı kıyafetiyle sosyal medyada alay konusu oldu.

Özel bir TV kanalında yayınlanan ve sunuculuğunu Seda Sayan‘ın üstlendiği programa Ebru Yaşar damga vurdu. 39 yaşındaki şarkıcı Ebru Yaşar, giydiği canlı yayın kıyafetiyle görenleri şakına çevirdi. Evlendikten sonra pahalı kıyafet ve mücevherlere ilgisi artan Ebru Yaşar, kıyafetiyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yaşar‘ın eleştirilen o kıyafeti;