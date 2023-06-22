Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında neler oluyor? İmalı paylaşım!

Bir süredir magazin gündeminde boşanacakları konuşulan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinden Bülent Şakrak'tan imalı bir paylaşım geldi. Ünlü ismin binlerce beğeni alan gönderisine, takipçilerinden destek mesajları geldi.

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak dizi setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Düvenci ve Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla daha da artmıştı.

Evlilikleri boyunca en özel anlarını dahi takipçileriyle paylaşan çift, son dönemde ise ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Oyuncu çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi ve sosyal medyada fotoğraf paylaşmaması, ikilinin boşanacağı dedikodularını alevlendirmişti.

"SÖZLER YETERSİZ KALIRMIŞ BAZEN"

Boşanma iddialarını yalanlamayan ve ayrı ayrı tatile çıkan ikiliden Düvenci, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:



Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... Sözler yetersiz kalırmış bazen... Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim. Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep, bilirim. Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum. Ateş böcekleri iyidir. Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar...

İMALI PAYLAŞIM

Son olarak imali bir imalı paylaşım da 45 yaşındaki Bülent Şakrak'tan geldi. Sosyal medya hesabından selfie çektiği bir kareyi yayınlayan ünlü isim, gönderisine Hasan Ali Toptaş'ın "Herkesin her şeyi bildiği bir dünyada bilmiyorum demek hoşuma gidiyor" sözünü yazdı.

Son olarak imali bir imalı paylaşım da 45 yaşındaki Bülent Şakrak'tan geldi. Sosyal medya hesabından selfie çektiği bir kareyi yayınlayan ünlü isim, gönderisine Hasan Ali Toptaş'ın "Herkesin her şeyi bildiği bir dünyada bilmiyorum demek hoşuma gidiyor" sözünü yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan oyuncunun fotoğrafına; "Bizim için çok değerlisin. Kurtuluyorsun", "Düzgün bir insansın, salla gitsin olmuyorsa" ve "Cevap alındı" gibi yorumlar yapıldı.

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