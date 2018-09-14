Cicişlerden sonra onunla yakalandı
Şimdi de...
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2015 yazında Bodrum'da eşini Cicişler lakaplı Esra-Ceyda Erol kardeşlerle aldatan, 2017’de ise bir hostesten bebek sahibi olan iş insanı Erol Özmandıracı, geçen akşam ise oyuncu Naz Elmas'la samimiyeti ilerletti.
2015'te Bodrum'da 'Cicişler' lakaplı Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerle çapkınlık yaparken yakalanan Erol Özmandıracı'nın bu kaçamağı üzerine eşi Ceylin Altunç boşanma davası açtı.
Daha boşanmadan hostes bir sevgili yapan Erol Özmandıracı, geçen yıl da aşkından çocuk sahibi oldu.
Erol Özmandıracı, geçen akşam ise yine iş başındaydı.
HEMEN ALIŞVERİŞE
Zorlu PSM'deki Raşit Bağzıbağlı defilesini izleyen Erol Özmandıracı, burada oyuncu Naz Elmas'la tanıştı.
Defileyi izlemeden önce sohbeti ilerleten ikili, ardından yemekte bir araya geldi.
Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın sonraki adresi ise Beymen oldu.
İkili, muhabirlerin kendilerini görüntülediğinden habersiz, birlikte alışveriş yaptı.
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