Şarkıcı Nez ve annesi Hülya Y., kendilerine cinsel içerikli mesajlar atan kişiden şikayetçi oldu. Açılan davada, Murat A. isimli tacizcinin 4.5 yıla kadar hapsi istendi

Geçmiş yıllarda kendisini gizlice takip ederek fotoğraflarını çeken kişiden şikayetçi olan, ardından genç adamın özür dilemesi sonrası onu affeden Nez, bir kez daha taciz şoku yaşadı. Olay şöyle gelişti: Nez'in annesi Hülya Y.'nin cep telefonuna bir mesaj geldi. Mesaj içeriğinde cinsel taciz içerikli kelimeler yer alıyordu.

NEZ DE İFADE VERDİ Hülya Y.; kızı ve kendisinin hedef alındığı mesajlarda sinkaflı sözcükler ve hakaret içerikli sözler bulunması üzerine savcılığa başvurdu. Anne, kendisine mesajları atan şahsın cezalandırılmasını istedi. Hülya Y.'nin şikayeti sonrası savcılık tarafından Nez'in de ifadesine başvuruldu. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne giderek ifade veren ünlü şarkıcı, mesajlarda kendisinin de taciz edildiğini ileri sürerek bu kişiden şikayetçi oldu. Savcılık, yürütülen soruşturmada mesajları atan şahsın 44 yaşındaki Murat A. olduğunu tespit etti.