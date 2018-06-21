Cinsel içerikli yorum yapan takipçisine...

Ünlü şarkıcı Fulden Uras, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma cinsel içerikli yorum yapan kadın hayranını savcılığa şikayet etti.

Şarkıcı Fulden Uras, geçtiğimiz aylarda Facebook hesabı üzerinden paylaştığı videonun altına cinsel içerikli yorum yapan Hülya C. isimli şüpheliyi savcılığa şikayet etti. Savcılığa ifade veren Hülya C., hesabının ele geçirildiğini, yorumukendisinin yapmadığını söyledi.

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