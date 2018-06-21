Cinsel içerikli yorum yapan takipçisine...
Cinsel içerikli yorum yapan takipçisine...
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Ünlü şarkıcı Fulden Uras, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma cinsel içerikli yorum yapan kadın hayranını savcılığa şikayet etti.
Şarkıcı Fulden Uras, geçtiğimiz aylarda Facebook hesabı üzerinden paylaştığı videonun altına cinsel içerikli yorum yapan Hülya C. isimli şüpheliyi savcılığa şikayet etti. Savcılığa ifade veren Hülya C., hesabının ele geçirildiğini, yorumukendisinin yapmadığını söyledi.
TARAFLAR ARASIN UZLAŞMA SAĞLANAMADI
Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, 'Olaya konu yorumun sosyal medya üzerinden yapılmış olması ve müştekinin sayfasını takip eden kişi sayısının fazlalığı karşısında olayda aleniyet ve ihtilat unsurlarının da gerçekleştiğinin kabulü gerektiği, dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı' kaydedildi. Şüpheli hakkında hakaret suçu kapsamında ceza istendi.
Etiketler : Fulden Uras, sosyal medya
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