Cinsiyet değiştiren 'Timsah Celil' lakaplı ünlü oyuncu bikinili fotoğrafını paylaştı

Çukur dizisinde canlandırdığı 'Timsah Celil' karakteriyle tanınan, ardından ise cinsiyet değiştirmesi çok konuşulan ünlü oyuncu Meli Bendeli, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Bendeli, bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Çukur dizisinde 'Timsah Celil' karakterine hayat veren ve ardından Cam Tavanlar dizisiyle ekrana gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi. Cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini alan ünlü ismin paylaşımları da merakla takip ediliyor.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'da yeni hesap açan oyuncu, göğüs estetiği de yaptırdıktan sonra son halini de sosyal medyadan paylaşmıştı. Bendeli son olarak bikini giydi ve bikinisiyle çekildiği pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğesine sundu.

İşte Bendeli'nin o pozu:

Haberler.com