Çocuk kitabında yazanları görünce isyan etti!

Ünlü oyuncu Pelin Akil ve yine oyuncu olan eşi Anıl Altan sosyal medyayı aktif kullanan çiftlerden. Çoğunlukla ikiz kızlarının gün içinde neler yaptıklarını paylaşan çift bu kez çocuklar için hazırlanan hikaye kitaplarında geçen cümlelere dikkat çekti. Bazı çocuk kitaplarının çocuklar için tehlikeli cümleler içerebileceğine değinen Pelin Akil, ebeveynleri dikkatli olmaya çağırdı ve kitaptan bazı cümleleri takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan oyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan, ikiz kızlarının eğlenceli anlarını sık sık paylaşıyor ancak çift bu kez, tüm ebeveynlere çağrıda bulunarak bir hikaye kitabında geçen cümlelere dikkat çekti.

Pelin Akil, Instagram'da story olarak paylaştığı söz konusu hikaye kitabı ve diğer çocuk kitaplarının önce aileler tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi. Akil, Kırmızı Başlıklı Kız, Pinokyo gibi masal kahramanlarının yer aldığı kitapta, çocuklar için tehlikeli olan kelimeleri göstererek örnekler verdi.

ÇOCUKLARININ BİLİNÇALTINA NELER İŞLENİYOR

Akil, ''bu kitabı eniştemiz çocuk kitabı diye iyi niyetle almış ancak okuduğumuzda güzel şeylerle karşılaşmadık. Çocuklarının bilinçaltına neler işleniyor'' diyerek isyan etti.

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