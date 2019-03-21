Dekoltesiyle geceye damga vurdu!

Rıza Kocaoğlu doğum gününü önceki akşam Arnavutköy’teki lüks bir mekanda kutladı.

Rıza Kocaoğlu 40 yaşına girdi. Ünlü oyuncuyu ‘Çukur’daki rol arkadaşları Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Kadir Çermik yalnız bırakmadı.

"ZEVKİNE ÇOK GÜVENİYORUM"

Kıyafetiyle geceye damga vuran Dilan Çiçek Deniz, “Giyim tarzımı Bensu Soral’a emanet ettim. Stil danışmanım oldu. Zevkine çok güveniyorum” diye konuştu.