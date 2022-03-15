Demet Akalın’ın hayat arkadaşı Okan Kurt 510 milyonluk borçla battı!

Demet Akalın’ın boşandığı eşi Okan Kurt ve ailesine ait nakliyat şirketleri için mahkeme iflas kararı verdi. İflasına karar verilen iki şirketin borcu 500 milyon lirayı aşıyor. Kararla birlikte iki şirket için tasfiye süreci de başlamış oldu.

YURTİÇİ ve yurtdışı taşımacılıkta 40 yılı geride bırakan Martaş, bir süre önce mali darboğaza düştü. Baba Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt’a ait Martaş Uluslararası Taşımacılık ile Martaş Nakliyat şirketleri için konkordato talebinde bulunulmuştu. Her iki şirketin konkordato talepli davası devam ederken, faaliyetleri de zaman içinde durma noktasına geldi.



510 MİLYONLUK BORÇ

Davanın görüldüğü Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçen mayıs ayında yapılan duruşmada iki şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Ancak mahkemenin verdiği süre dolmadan, dosyaya giren üç kişilik konkordato komiser heyeti raporu, süreci tersine çevirdi. Raporda, şirketlerin borca batık olduğu kaydedildi. Rapora göre iki şirketin borcu 510 milyon TL seviyesinde. Rapora göre, şirketin sahip olduğu, büyük bölümü gayrimenkul olan varlıkların değeri ise 128 milyon TL.



AVUKATI: BORCA BATIK DEĞİL

Mahkeme, 11 Mart’ta görülen duruşmada tarafların savunma ve taleplerini aldı. Martaş’ın avukatı, şirketlerin borca batık olmadığını, sahip olduğu gayrimenkuller için yeni bir kıymet takdiri raporu alınması gerektiği kaydedildi. Büyük bir bölümü banka avukatlarından oluşan alacaklılar grubu ise özetle “Şirketler, konkordatoya göre faaliyet göstermiyor” diyerek iki şirket için de iflas kararı verilmesini istedi.

O TWEET YENİDEN GÜNDEMDE!

Demet Akalın, 2015 yılında attığı tweet yeniden gündeme geldi. O dönem Okan Kurt ile evli olan Demet Akalın sosyal medya hesabından "Kocamla gurur duyuyorum, 100 tane TIR almış, bravo" mesajını paylaşmıştı.

SEVGİLİLER GÜNÜN'DE TIR SÜRPRİZİ!

Birliktelikleri boyunca çok konuşulan Demet Akalın ve Okan Kurt yaptıkları jestlerle de gündeme geldi.

Okan Kurt Sevgililer Günü’nde Demet Akalın'ın fotoğrafın TIR'ın üstüne billboard yaptırıp 'Seninle doğdum, seninle ölürüm, seni seviyorum canım karıcığım' yazdırmıştı.

Akalın da 'Canım kocam, kızlar sizin için dua ediyorum. Kocamın türevlerinden çıksın bulsun sizi diye' mesajıyla cevap vermişti.

Hürriyet