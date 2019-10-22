Demet Şener ve Cenk Küpeli dördüncü aylarını kutladı

Demet Şener (42) iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay’dan Mart 2019’da boşanmıştı.

1 ay sonra da kendinden 8 yaş küçük olan Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer, haziranda Kuruçeşme’deki Hotel Les Ottomans’da nikah masasına oturdu.

Pasta keserek kutladılar

Çift evliliklerinin 4’üncü ayını pasta keserek kutladı.

'Gün geçtikçe birbirimize daha çok aşık oluyoruz'

Demet Şener “Görüldüğü gibi her şey yolunda, birlikte çok eğleniyoruz. Gün geçtikçe de birbirimize daha çok aşık oluyoruz” diye konuştu.