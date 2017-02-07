Demet Şener'den 'Tuba' Açıklaması!

Demet Şener Kutluay, boşanma arefesinde olduğu eşi İbrahim Kutluay'ın adının karıştığı aşk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Boşanma davası mart ayına ertelenen İbrahim Kutluay’ın adı, eşi Onur Saylak’tan boşanan Tuba Büyüküstün ile anıldı. İkilinin birlikte olduğuna dair yapılan haberler aynı günün akşamında, Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı bir metinle yalanlandı.

Magazin gündemine boşanma haberleriyle konuk olan İbrahim Kutluay’ın adı böyle bir şeyle anılınca, gözler boşanma davası süren Demet Kutluay'a döndü.

Yaşadıklarıyla ilgili süreci sessiz sedasız geçirmeyi tercih eden ve sosyal medya hesabından da bu konuyla ilgili fazlaca bir paylaşımda bulunmayan Demet Hanım, Uçankuş TV’ye gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

KONUNUN MUHATABI İBRAHİM…