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Demet'i çileden çıkaran 'fare' yorumu

Demet'i çileden çıkaran 'fare' yorumu

Demet'i çileden çıkaran 'fare' yorumu

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Demet Akalın, bir sosyal medya kullanıcısının "Ne derler gemi batarken gemiyi önce fareler terk edermiş" yorumunu görünce küplere bindi.

Geçtiğimiz gün 6 buçuk yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Demet Akalın, bir sosyal medya kullanıcısının biten evliliği hakkında "Gemiyi önce fareler terk edermiş" yorumuna "Fare dediğin kızım haciz memurlarının önünde korkudan ne yapacağını bilemedi" diyerek karşılık verdi.

"BATAN GEMİYİ ÖNCE FARELER TERK EDER"

Deniz Akkaya'nın "Güçlü kadının dostu az, seyircisi ve düşmanı çok olur" paylaşımına gelen bir yorum Demet'i sinirlendirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı Akalın hakkında "Denizcim bunu Okan Kurt, Demet'in borçları için yapsa ne olurdu. Erkek verirken iyi de kadın verirken mi kötü. Kocasıyla her zorluğa göğüs germeliydi. Ben belki Okan istemiştir sandım ama hayır dedi adamcağız. Ne derler gemi batarken gemiyi önce fareler terk edermiş" dedi.

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"FARE DEDİĞİN KIZIM HACİZ MEMURLARININ ÖNÜNDE NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ"
 
Bu yorumu gören Akalın ise sinirlerine hakim olamayarak "O fare dediğin kızım haciz memurlarının önünde korkudan ne yapacağını bilemedi. Varsın bir fare olalım bildiğim tek şey bir daha kızıma bunu yaşatmayacağım. Asla! Senin gibi beyinsizleri de Allah'a havale ediyorum" dedi.

 

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