Demet'i çileden çıkaran 'fare' yorumu

Geçtiğimiz gün 6 buçuk yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Demet Akalın, bir sosyal medya kullanıcısının biten evliliği hakkında "Gemiyi önce fareler terk edermiş" yorumuna "Fare dediğin kızım haciz memurlarının önünde korkudan ne yapacağını bilemedi" diyerek karşılık verdi.

Deniz Akkaya'nın "Güçlü kadının dostu az, seyircisi ve düşmanı çok olur" paylaşımına gelen bir yorum Demet'i sinirlendirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı Akalın hakkında "Denizcim bunu Okan Kurt, Demet'in borçları için yapsa ne olurdu. Erkek verirken iyi de kadın verirken mi kötü. Kocasıyla her zorluğa göğüs germeliydi. Ben belki Okan istemiştir sandım ama hayır dedi adamcağız. Ne derler gemi batarken gemiyi önce fareler terk edermiş" dedi.

"FARE DEDİĞİN KIZIM HACİZ MEMURLARININ ÖNÜNDE NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ"