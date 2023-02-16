Deprem felaketinde 36 bin 187 can kaybı!

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Aynı gün saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 36 bin 187'ye yükseldiğini duyurdu. AFAD'ın açıklamasında "108 bin 68 vatandaşımız yaralanmıştır. 216 bin 347 afetzede bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" denildi.

Hürriyet