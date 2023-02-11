Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesinde Diyarbakır'ın ardından Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 848'e yükseldi." ifadelerini kullandı. Yaralı sayısı ise 80 bin 104 oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere önce Diyarbakır'a ardından Şanlıurfa'ya geçti.

CAN KAYBI 21 BİNİ GEÇTİ

Şanlıurfa'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan can kaybının 21 bin 848'e yükseldiğini belirtti. Erdoğan, yaralı sayısını ise 80 bin 104 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "1999 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcı bir deprem. Arazilerde oluşan yarıklar karayollarını ve demiryollarını büken kaymalar depremin şiddetinin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. Yıkılan binaların yanı sıra yüz binlerce bina oturulamaz hale gelmiştir."

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