Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bini aştı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Asrın felaketinde son durumu paylaşan AFAD, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38.044 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11. güne girildi. Asrın felaketi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem Elazığ'da da hasara neden oldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Asrın felaketine ilişkin son durumu paylaşan AFAD, "Depremlerin ardından 4.734 artçı deprem meydana gelmiştir. Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38.044 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." açıklamasını yaptı.

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