Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374'e yükseldi. Bölgedeki son durumu aktaran AFAD Başkanı Sezer, "Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir" dedi. Öte yandan bölgede 287 tane çadır kent kurulurken, 10 binin üzerinde konteyner kurulumu ise devam ediyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremlerde çok sayıda bina yıkılırken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

AFAD Başkanı Sezer, hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 218'e yükseldiğini açıkladı. Sezer, "Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir." dedi.

297 ÇADIR KENT KURULMUŞ DURUMDA

Bölgedeki çadırlara ilişkin de bilgi veren Sezer, "Şu anda 287 tane çadır kent kurmuş durumdayız. 10 binin üzerinde konteyner kurulumu ise bölgede devam ediyor." ifadelerini kullandı.

918 BİN VATANDAŞA 10 BİN LİRALIK ÖDEMELER YAPILDI

Afetzedelere yapılan yardımlar konusunda Sezer, "Nakdi yardımlar konusunda 918 bin vatandaşımıza 10 bin liralık ödemeler yapıldı" dedi.

HATAY'DA ART ARDA DEPREMLER

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay, 20 Şubat Pazartesi akşamı 6.4 ve 5.8 ile sallandı. Bu depremlerde hasarlı binalardan eşya almak isteyenlerin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.

HASARLI BİNALARA GİRİŞLER İZNE TABİ OLACAK

Bu gelişmenin ardından AFAD tarafından hazırlanan genelgede, afet bölgesinde "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirileceği ifade edilen genelgede, binası "ağır hasarlı" olarak belirlenmiş, 30 günlük süre içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşların eşyalarını alabilmelerinin, yapılarıyla ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacağı aktarıldı.

DEPREM BÖLGESİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem felaketi sebebiyle OHAL ilan edilen illerde istihdamın korunmasına yönelik tedbirler kapsamında işverenlere işten çıkarma yasağı getirildi. Yine kararnameye göre depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden de yararlanabilecek.

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