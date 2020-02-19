Derbinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe - Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor maçlarında düdük çalacak isimler de belli oldu.

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı start alıyor... Bu hafta ligde iki derbi maçı var: Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor.

Merkez Hakem Kurulu, bu hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler görevlendirildi. Beşiktaş Trabzonspor mücadelesinde düdük çalacak isim ise Fırat Aydınus oldu.

21 Şubat Cuma

20.00 DG.Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 Şubat Cumartesi

14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Şubat Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler

24 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan

Halil Umut Meler'in ilk derbisi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi yönetecek olan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez dev maçta düdük çalacak.

Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) derbiye hakem Halil Umut Meler'i atadı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR'da ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan ekran başında maçı takip edecek.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. FIFA kokartlı hakem, bugüne kadar 15 kez Fenerbahçe maçlarında görev aldı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de mağlup oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Halil Umut Meler Galatasaray'ın ise 12 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 10 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.