Deren Talu mayolu pozuyla olay oldu! "Yerli Kendall Jenner"

Ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımıyla gündeme gelen Talu, son olarak mayolu pozlarıyla dikkat çekti

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, sosyal medya hesabı üzerinden hakkında merak edilenleri yanıtladı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve güzelliğiyle çok konuşulan Talu'ya özel hayatına dair çok sayıda soru geldi. Bir takipçisinin "Oyuncu olarak idol aldığın biri var mı? sorusuna yanıt veren Deren, bu kişinin Beren Saat olduğunu söyledi. Talu, bir takipçisinden gelen “Sence de fazla iddialı ve açık giyinmiyor musun?” şeklindeki soruya ise yalnızca “Hayır” cevabını vermekle yetindi.

"ANNEM DAHA GÜZEL"

Zaman zaman annesiyle kıyaslanmaktan şikayet eden 23 yaşındaki Talu'ya bir takipçisi "Sence annen mi daha güzel sen mi?" diye sordu. Deren de bu soruya "Annem" yanıtını verdi.

Deren Talu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte tatile çıktı.

SEVGİLİSİYLE YENİ POZ

Mutlu ilişkisi tam gaz devam eden ikili, birbirleriyle verdiği pozları sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor. Talu, en son paylaşımında erkek arkadaşına sarılarak verdiği pozuyla dikkat çekti.

Her paylaşımıyla dikkat çeken Deren Talu, son olarak mayolu pozlarıyla gündeme geldi. Fit vücudu ve muhteşem güzelliğiyle dikkat çeken Talu'nun fotoğraflarına yorum yağdı.

MAYOLU POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Deren Talu, son olarak cesur pozlarıyla olay yarattı.

Takipçileri Talu'nun paylaşımının altına, "Çok güzelsin", "Yerli Kendall Jenner" gibi yorumlarda bulundu.

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