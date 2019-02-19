Doktor yasakladı!

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili kızı Sezin Erbil'den açıklama geldi.

Yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili önceki gün kızı Sezin Erbil açıklama yaptı.

Sezin Erbil, babasının enfeksiyon riski taşıdığını ve bu yüzden doktorlarının ziyaretçi yasağı koyduğunu belirtip dua istedi.