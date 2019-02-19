Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Doktor yasakladı!
Doktor yasakladı!

Doktor yasakladı!

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

A+A-

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili kızı Sezin Erbil'den açıklama geldi.

Yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili önceki gün kızı Sezin Erbil açıklama yaptı.

Sezin Erbil, babasının enfeksiyon riski taşıdığını ve bu yüzden doktorlarının ziyaretçi yasağı koyduğunu belirtip dua istedi.

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.