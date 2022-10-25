Duayen sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti
Duayen sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti
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Duayen sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Ümit Kıvanç sosyal medyadan verdi. Usta sunucunun cenazesi perşembe günü, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Bir döneme damga vuran duayen sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Usta sunucu, bir süredir hastalıkla boğuşuyordu.
ACI HABERİ OĞLU VERDİ
Acı haberi Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. Paylaşımında Ümit Kıvanç, "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27'si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek" ifadelerini kullandı.
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