Dünya Bankası’ndan korkutan açıklama: Depremin hasarını açıkladılar

Dünya Bankası'ndan üst düzey deprem açıklaması geldi... Yetkililer depremin meydana getirdiği hasarın 34.2 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez açıklamalarda bulundu…

Türkiye’yi sarsan deprem felaketi sonrasında açıklama yapan Lopez, felaketin bilançosunun tahmin edilenden iki kat daha fazla olduğunu duyurdu.

Lopez, “Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin doğrudan fiziksel hasarı 34.2 milyar dolar fakat toplam yeniden inşaat ve iyileşme masrafları iki kat artabilir” dedi. Lopez depremin gayri safi yurtiçi hasıla büyüme tahmininin de yaklaşık yüzde 0.5 puan azalttığını belirterek yüzde 4’ten yüzde 3.5’a inebileceğini belirtti.

Dünya Bankası Grubu Avrupa ve Orta Asya Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ise Suriye’de de yıkımın çok büyük olduğunu belirterek hem Türkiye hem de Türkiye için ayrı deprem hasar tahminini yarın açıklayacaklarını duyurdu.

sözcü.com.tr