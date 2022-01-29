Dünya basınına damga vuran cinsel ilişki kaseti! Hangi ünlü çifte ait olduğu merak ediliyor

İngiltere'de televizyon dünyasının en ünlü çiftlerinden biri olduğu belirtilen çiftin cinsel ilişki kaseti internete sızdı. Hemen avukatlarıyla iletişime geçen çift, videoyu internetten kaldırdı. Şimdi dünya basını bu ünlü çiftin kim olduğunu araştırıyor.

İngliltere'de gece saatlerinde yaşanan olay, bir anda dünya basınının gündemine oturdu. İnternete sızan cinsel ilişki kasetindeki kişilerin, kendileri olduğunu öğrenen ünlü televizyon sunucusu çift, hemen avukatlarını devreye sokarak videoyu internetten sildirdi.

THE SUN AYRINTILARI PAYLAŞTI

Olayla ilgili ayrıntıları paylaşan The Sun gazetesi, kasetleri sızan çiftin İngiltere'nin en ünlü televizyon kanallarından birinde sunucu olarak çalıştığını duyurdu. Ancak çiftin isimlerine dair bilgi vermedi.

KANALDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Daily Maily ve The Sun gazetelerinden muhabirler, olayla ilgili ismi geçen kanalın yöneticilerini aradı. Ancak kanal yönetimi, söz konusu kasetle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. İngiltere'de 2015 yılında çıkarılan kanunla birlikte, başkalarına ait cinsel içerikli görüntüleri yaymak, suç kapsamına giriyor.

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